Украина с начала года увеличила экспорт мяса птицы на четверть

Украина в январе-сентябре 2019 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 24,5% - до 303,36 тысяч тонн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Согласно данным, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 15,3% – до 439,47 млн долларов.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за девять месяцев 2019 года сократился на 4,4% - до 94,73 тысяч тонн, в денежном эквиваленте – на 3,4%, до 37,89 млн долларов.

Кроме того, согласно данным ГФС, экспорт свинины по итогам января-сентября 2019 года составил 1,6 тыс. тонн против 1,5 тыс. тонн за аналогичный период 2018 года.

Этой продукции было поставлено на сумму 3,55 млн долларов против 3,24 млн долларов за девять месяцев 2018 года.

Импорт свинины в Украину за этот период сократился на 0,1% - до 18,32 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на 34,86 млн долларов против 36,79 млн долларов в январе-сентябре 2018 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 328,97 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,46 тыс. тонн (+10,3%).

Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,56 тыс. тонн.