Китай и США на торговых переговорах достигли существенного прогресса

На завершившимся в пятницу очередном раунде китайско-американских переговоров по торговле был достигнут существенный прогресс по обсуждавшимся вопросам.

Об этом заявил глава делегации Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, передает "Интерфакс-Украина".

"На основе важного консенсуса глав двух государств стороны провели откровенное, эффективное и конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес", - заявил Лю Хэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство "Синьхуа".

"Они достигли существенного прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, защита интеллектуальной собственности, обменные курсы валют, финансовые услуги, расширение торгового сотрудничества, передача технологий, урегулирование споров", - сказал он.

В сообщении говорится, что китайский вице-премьер также сказал, что "стороны договорились о последующих консультациях и совместной работе в направлении достижения окончательного соглашения".

Лю Хе передал Трампу устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором отмечалось, что в ходе китайско-американских торговых переговоров последнее время "была проявлена добрая воля, это приветствовали как народы двух стран, так и международное сообщество", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР.

"Это очень значительная сделка, которая считается первым этапом (урегулирования разногласий по торговле - ИФ)", - заявил он в Белом доме.



По сообщениям мировых СМИ, которые позднее подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин, американская сторона согласилась отказаться от повышения пошлин на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов с 25% до 30%, которое было запланировано на ближайший вторник.

В обмен на это Китай, на первой фазе реализации договоренностей в частности, согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

По словам Трампа "вторая фаза стартует практически сразу".



Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.