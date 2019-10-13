"Оператор ГТС Украины" арендует офис по 15 долларов за "квадрат"

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" АО "Укртрансгаз" 1 октября заключило соглашение с ООО "Велес XXI века" об аренде офисных помещений в Соломенском районе Киева на 10,85 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

На 35 месяцев арендовали офис по ул. Выборгская, д. 103-А, 3 этаж, который включает холл, кабинеты, кухню, подсобку и санузлы с офисной техникой и мебелью.

Общая площадь офиса составляет 851,5 кв. м, а стоимость - 20,00 млн гривен. Также предусмотрено 20 паркомест. Аренда стоит 310 тысяч гривен в месяц, то есть 364 гривен или 15 долларов за "квадрат" в месяц.

На сайтах недвижимости можно найти предложения аренды офисов подобной площади с мебелью по ул. Выборгская, д. 103 по цене 381 грн/кв м в месяц, что на 5% дороже. Офис меньшей площадью по ул. Гонгадзе обойдется в 360 грн/кв. м в месяц, что соответствует договорной цене.

Столичная фирма "Велес XXI века" во главе с Виталием Нетрибийчуком зарегистрирована по ул. Выборгская, д. 103 на ООО "Украинская компания инвестиционного развития" Александра Ивженко и Сергея Буженицы. Она впервые получила государственный подряд.

По данным системы "YouControl", когда-то арендодателем под названием "Промхимтехнология" владел и руководил адвокат Станислав Медин.

Еще раньше партнерами Медина по этой фирме были Владимир Остапенко и Александр Барановский, а до них - Ирина Киселева.

"Велес XXI века" имеет 15% акций в ЧАО "Корнер", остальные акции принадлежит Станиславу Медину, Любви Мединой и Юрию Станиславовичу и Виталию Станиславовичу Мединым.