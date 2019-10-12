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Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро

Суббота, 12 октября 2019, 11:26
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копеек, установив его на 15 октября на уровне 24,54 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,10 (на 11 октября - 27,05 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.

11 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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