Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копеек, установив его на 15 октября на уровне 24,54 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,10 (на 11 октября - 27,05 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.

11 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Экономическая правда