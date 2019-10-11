В НБУ рассказали, как Кабмину добиться стремительного роста экономики

Для обеспечения роста экономики на 7% в год соотношение инвестиций к ВВП должно увеличиться с 15-18% до 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на слова замглавы НБУ Дмитрия Сологуба.

"Что нужно сделать, чтобы обеспечить рост на 7% в год? За счет потребления этого не достичь. Драйвером должны быть инвестиции", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на сегодняшний день в Украине соотношение инвестиций к ВВП составляет 17-18%, а в других странах с темпами роста ВВП выше 5% - достигает 25-30%.

"То есть, темпы роста инвестиций нужно обеспечивать на уровне 20% в год. А для этого нужны структурные реформы", - подчеркнули в НБУ.

Кроме того, НБУ сообщает, что благодаря укреплению гривны к концу года госдолг Украины будет ниже 55% ВВП.

"Представьте себе инвестора, который смотрит на страну с госдолгом к ВВП 60%, и инвестора, который смотрит на страну с госдолгом менее 50%. И как это транслируется в его ожидания процентной ставки по заимствованиям этой страны", - сказал Сологуб.

В то же время, крепкая гривна частично снижает доходы бюджета.

Напоминаем:

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% - в 2020 году, по 7% - в последующие четыре года.

Экономическая правда