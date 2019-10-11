Компания из окружения Боголюбова начала получать подряды на строительство в Киеве — СМИ

Коммунальное предприятие "Спецжилфонд" по результатам тендера заказало "СК Роял Хаус" строительно-монтажные работы в ЖК "Ридне Мисто" на 395,31 миллиона гривен.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, подрядчик должен реконструировать производственную-складскую базу под четвертую очередь строительства жилых домов и складских зданий по ул. Качалова, 40.

Отмечается, что третью очередь ЖК "Ридне мисто" для "Спецжилфонда" должна построить "ВЛД Групп", а первую-вторую очереди – "Варда Спецстрой Монтаж", связанная с экс-директором КП "Житлоинвестбуд- УКБ" Вячеславом Непопом и экс-главой Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА и экс-президентом "ХК "Киевгорстрой" Михаилом Голицей.

На данный момент продолжается строительство первого дома ЖК.

Общая площадь квартир в трехсекционных домах с индивидуальным тепловым пунктом, котельной и насосной составит 24,77 тыс. кв. м. Строительство будет стоить почти 16 тыс грн за квадратный метр.

Согласно договору, на заработную плату пойдет 49,36 млн или 12% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 2% – 16,55 млн грн. Цена сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 426,05 млн грн.

Столичная фирма "СК Роял Хаус" с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрирована в апреле 2018 года по адресу массовой регистрации юридических лиц по ул. Сурикова, д. 3, оф. 42.

Сначала ее учредителями были "Инвестиционная группа "Консалтсити" и "Инплайз" Дианы Пилипчинец, затем им стал Александр Степенко, а после него – Александр Шершнев, который также владеет "Тракт Групп" совместно с Германом Степенко.

Ранее директором "СК Роял Хаус" был сам Александр Шершнев, однако 24 апреля 2019 года компанию возглавил Роман Демин. Последний с 2016 года до февраля 2019 года был исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Аэробуд", заведенного на пять кипрских офшоров, близких к одному из лидеров группы "Приват" Геннадию Боголюбову: "Ренальдо Инвестментс Лимитед", "Формоса Инвестментс Лимитед", "Грингот Ентерпрайзес Лимитед", "Сисара Инвестментс Лимитед", "Броалия Венчерз Лтд".

Ранее правление "Аэробуд" возглавлял известный днепровский застройщик Григорий Козинский, владелец "Рубикон-Монолит", которое строило в частности еврейский центр "Менора" в Днепре на заказ Боголюбова.

Всего с апреля 2019 года "СК Роял Хаус" получила строительных подрядов исключительно у "Спецжилфонда" на 755,93 млн грн, из которых нынешний – самый большой.

КП "Спецжилфонд" с 2016 года возглавляет депутат Киевсовета от фракции БПП Владимир Шарий.

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