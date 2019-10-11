Количество пользователей интернетом в Украине выросло на 7% - исследование

Количество регулярных интернет-пользователей к концу 3 квартала 2019 года выросла на 7% - до 22,96 миллионов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией Factum Group по заказу Интернет-ассоциации Украины.

"Одной из причин такого роста является "смартфонизация" населения. На сегодня 22% пользователей заходят в интернет исключительно с помощью смартфонов. Для значительной части новых пользователей смартфон в 2019 году стал первым и единственным устройством для доступа к сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля пользователей интернета составляет 71% (22,96 млн), 65% имеют интернет дома.

В городах с населением более 100 000 жителей до конца сентября интернет-проникновение возросло с 71% до 74%, в населенных пунктах с населением менеше 100 000 жителей - с 53% до 70%, а в селах - с 53% до 58%.

"Продолжается выравнивание структуры интернет-пользователей в соответствии с структурой населения. Этот процесс уже фактически завершен по гендерному показателю, и продолжается по другим показателям: региональному, профессиональному, образовательному, уровню доходов, возрастному.

Почти все население Украины в возрасте до 35 лет является интернет-пользователями", - заявили в ассоциации.

Наиболее активными в интернете украинцы в возрасте от 15 до 24 лет - среди них доля пользователей интернетом составляет 97%, люди от 25 до 34 лет - 96%, пользователей старше 65 лет - уже 29% (год назад было только 14%). Доля женщин в общем количестве интернет-пользователей составляет 52%.

Экономическая правда