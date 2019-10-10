В Раду внесли обновленный законопроект о рынке земли
Группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде обновленный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Текст законопроекта еще не опубликован.
Один из авторов сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в нем учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Зеленского с представителями аграрной отрасли.
"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу 11 октября", - сказал собеседник агентства.
Отметим, что участники встречи с президентом высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.
В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при одном условии - создав компанию-резидента.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли после отмены моратория на продажу земли.
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Экономическая правда
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