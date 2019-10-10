Украинский стартап Grammarly оценили в больше, чем 1 миллиард долларов

Украинский стартап по проверке английской грамматики Grammarly оценили в более чем 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает TechCrunch.

Гендиректор компании Брэд Гувер подтвердил изданию эту сумму. Также стартап, услугами которого пользуются 20 млн человек, привлек 90 млн долларов инвестиций.

Grammarly уже привлекал 110 млн долларов инвестиций в 2017 году.

"Мы не продаем либо не сдаем в аренду данные пользователей третьим сторонам по любой причине, в том числе для доставки своих объявлений. Наша бизнес-модель - это модель freemium, в которой мы предлагаем бесплатную версию нашего продукта, а также Grammarly Premium и GrammarlyBusiness, которые являются платными.

"Единственный способ, как Grammarly зарабатывает деньги, это подписки", - заявил представитель компании.

Напомним, Grammarly - интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая поправки, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.

Стартап основали киевляне Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер в 2009 году. Первая версия продукта была создана в Киеве.

Экономическая правда