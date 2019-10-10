"Нафтогаз": Количество должников за газ уменьшилась

В Украине стало меньше теплопроизводителей, которые из-за долгов могут остаться без газа для отопления - за неделю количество должников уменьшилось на 31 предприятие.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Мы обновили перечень производителей тепла, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. Количество должников за неделю уменьшилась на 31 предприятие.

Сейчас список включает 74 должников при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) 1316 предприятий", - говорится в сообщении.

Наименьший уровень расчетов в: ОСМД Рабочая 116Д (Днепр), Управляющей компании Коин (Одесса), ООО УК Бриз (Одесса), ООО ЭСКО-ЭКСПЕРТ (Киев).

"Чтобы у нас были законные основания поставлять газ, теплопроизводитель должен придерживаться требований законодательства и уровень его расчетов не должен опускаться ниже 90%.

Не бывает безвыходных ситуаций, любую проблему можно решить. Мы просим власть проблемных городов и поселков принять немедленные меры, чтобы помочь своим теплопроизводителям рассчитаться". - заявляет "Нафтогаз".

Экономическая правда