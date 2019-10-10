Оштрафованные на 6,5 миллиардов гривен производители сигарет подадут апелляцию

Табачный дистрибьютор "Тедис Украина" и производители табачных изделий "JTI Украина", "Бритиш Американ Тобакко" и Imperial Tobacco обжалуют решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа в суде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В "Тедис Украина", которая оштрафована на 3,4 миллиардов гривен, считают, что решение АМКУ принято с нарушением требований действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям.

"Компания работала и продолжает работать исключительно в рамках законодательного поля. "Тедис Украина" не согласна с решением АМКУ и будет обжаловать его, согласно действующему законодательству", - отмечают в компании.

В свою очередь в компании-производителе "JTI Украина", которой предписан штраф в 920 миллионов гривен указали, что ожидают от АМКУ текста решения и выразили готовность отстаивать свою позицию в суде.

В "Бритиш Американ Тобакко", оштрафованной на 80 миллионов гривен разочарованы решением, которое принял Антимонопольный комитет Украины."

"Мы рассмотрим детали решения и планируем обжаловать его в предусмотренные законодательством Украины сроки и способ", - заявили в компании.

В компании Imperial Tobacco в Украине, которая обязуется выплатить штраф в 360 миллионов гривен отмечают, что на протяжении 2008-2010 гг. АМКУ предоставлял разрешения на концентрацию ООО "Тедис Украина" и соответствующее приобретение ключевых компаний-дистрибьюторов, существовавших в то время на рынке.

Данные разрешения на концентрацию, по мнению Imperial Tobacco, были четким месседжем о полном соответствии процесса образования основного дистрибьютора на рынке нормам антимонопольного законодательства.

"Фактически АМКУ собственноручно создал ситуацию, в которой позже обвинил международные компании-производители, в т.ч. Imperial Tobacco в Украине", - заметили в компании.

"Мы будем обращаться в судебные инстанции с иском о нашей защите и отмене решения АМКУ", - заявили в Imperial Tobacco.

Напомним, ранее крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен за участие в "картеле".