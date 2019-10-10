Коболев удивлен решением местных властей включить отопление в теплую погоду

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев удивлен решением некоторых местных властей досрочно начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду.

Об этом он написал в Facebook.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти, точно понимают, что они делают.

Вопрос - как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств с их карманов", - подчеркнул он.

Напомним, согласно действующим нормативам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже отметки +8 и содержании его на таком уровне в течение не менее трех дней.

Экономическая правда