Все разделы
Укр / Рус

Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты

Четверг, 10 октября 2019, 17:17

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский решил отозвать свой законопроект о введении сбора с наличных операций обмена валют.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты."Нет, не поддерживаю - 79%, "да, поддерживаю" - 21%. 10 756 голосов.

В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208", - написал он.

Напомним:

Ранее Дубинский зарегистрировал законопроект, которым планируется ввести сбор с наличных операций обмена валют, средства из этого сбора планируют тратить на развитие спорта.

Размер сбора должен был составлять 1% от валютной операции.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Верховная рада налоги валюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский отправил коньяк и шампанское "на свалку истории" 9 октября 2019, 19:10
Поправка о введении маржи приведет к закрытию фабрик - "Укртютюн" 9 октября 2019, 14:08
В Раде предлагают ввести сбор с наличного обмена валют 7 октября 2019, 15:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!