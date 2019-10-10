Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский решил отозвать свой законопроект о введении сбора с наличных операций обмена валют.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты."Нет, не поддерживаю - 79%, "да, поддерживаю" - 21%. 10 756 голосов.

В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208", - написал он.

Напомним:

Ранее Дубинский зарегистрировал законопроект, которым планируется ввести сбор с наличных операций обмена валют, средства из этого сбора планируют тратить на развитие спорта.

Размер сбора должен был составлять 1% от валютной операции.

Экономическая правда