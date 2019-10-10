В Раде предлагают освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 лет

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2250, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что за таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Автор законопроекта также предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физлиц для работников возрастом до 27 лет.

В пояснительной записке говорится, что похожий подход уже был применен в мировой практике.

"В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешные страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет. Международные эксперты положительно оценили такой шаг польских властей.

В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установление предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения", - заявляет Кучер.

По его словам, принятие законопроекта создаст благоприятные условия для работодателей в разрезе принятия на работу студентов и молодых специалистов, будет стимулировать украинцев оставаться работать в Украине и приведет к детенизации рынка занятости и доходов населения.

Экономическая правда