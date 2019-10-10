Все разделы
Укр / Рус

Впервые в Украине выпустят платежные карты без реквизитов 

Четверг, 10 октября 2019, 15:09

С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск платежных карт без нанесения реквизитов.

Об этом сообщает советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook.

Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine, что по мнению банка, сделает использование карты безопаснее.

В разделе "Номер карты и реквизиты" пользователь увидит полный номер карты и срок действия, а CVV-код – только после ввода одноразового SMS-пароля по запросу. 

Первыми обновятся кредитная карта Travel и дебетовая карта Platinum Black. 

Сообщается, что выпуск новых карт без номера будет осуществляется в рамках текущих тарифов банка.

Напомним

Monobank в 2018 году в рамках карты IronBank выпускал платежные карты без реквизитов на лицевой стороне — но  тогда данные можно было увидеть на обратной стороне карточки.

Украинские банки выпускают железные и пластиковые платежные карты с магнитной полосой, чипом и/или бесконтактным модулем.

Карты выпускаются как именные так и не именные, но в обоих случаях номер карты, срок действия и CVV-код всегда указывались на карте (кроме IronBank).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕБРР и ЕС выделили 70 миллионов евро трем украинским банкам 8 октября 2019, 11:34
Экс-нардепу объявили подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен "Уксиббанку" 8 октября 2019, 10:02
Как сделать кредиты доступнее: три рецепта 7 октября 2019, 18:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!