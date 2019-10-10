Президент о новом трудовом кодексе: увольнять женщин в декрете не будут

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Президент Владимир Зеленский считает, что новый трудовой кодекс лучше предыдущего, но его еще надо доработать.

Об этом президент заявил во время встречи с прессой.

В ответ на вопрос журналистов о новом трудовом кодексе и возможности в будущем увольнять женщин в декрете, о которой в нем говорится, президент ответил: "Я не буду врать, я не видел еще трудовой кодекс, мне не приносили".

"Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство - ЭП) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен что мы все сделаем и услышим общество", - сказал президент.

"Я уверен, что сейчас это не идеальная система, но она точна лучше [предыдущей]. Я ожидаю, что у нас не будет советского трудового кодекса, а будет трудовой кодекс независимой страны, современный", - заявил Зеленский.

Президент считает, что трудовой кодекс должен защищать права работников, но также дать возможность бизнесу свободно нанимать и увольнять специалистов.

"Права специалистов должны быть защищены. Такие вопросы как о женщинах в декрете мы снимем, поверьте мне", - подчеркнул президент.

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Экономическая правда