В Morgan Stanley ожидают снижение гривни до 26,5 за доллар
Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится до 26,5 гривен за доллар.
Об этом говорится в прогнозе банка, передает "Интерфакс-Украина".
"Поскольку перспектива внедрения земельной реформы становится более определенной, мы повышаем наш прогноз роста экономики Украины и курса гривны. Теперь ожидаем рост ВВП на 3,2% в 2020 году с последующим ускорением до 3,6% в 2021 году", - говорится в прогнозе банка.
Там также прогнозируют курс гривны на конец 2019 года на уровне 26,5 гривни за доллар, а к концу 2020 - 27,5 гривни за доллар.
Американский банк ожидает, что первый транш от МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украина получит до конца текущего года - после принятия госбюджета.
Напомним:
Ранее в Нацбанке сообщили, что продолжат соблюдать режим плавающего курса валют, то есть не будут вмешиваться в его рыночную динамику без насущных проблем.
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