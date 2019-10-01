Кабмин запускает тестирование системы электронного документооборота IDoc
Премьер Алексей Гончарук анонсировал экспериментальное внедрение системы электронного документооборота "IDoc", которая должна повысить эффективность управленческих процессов в секретариате правительства.
Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.
iDoc - это система электронного документооборота, ориентированная на крупные компании. Она была запущена в феврале 2017 года командой портала государственных услуг iGov, во главе с Дмитрием Дубилетом (ныне министр Кабинета министров).
Среди ключевых возможностей системы iDoc разработчики выделяют как возможность создавать любые формы, шаблоны и логику бизнес-процессов без участия программистов, так и функциональность - ведь это не только система документооборота, но и система выдачи и контроля задач.
Отмечается, что система может работать как на облачных серверах iGov, так и на серверах клиентов-пользователей. Также, по словам разработчиков, система достаточно гибкая в работе с электронными цифровыми подписями всех популярных форматов Украины.
Система iDoc поддерживает мобильную версию для смартфонов.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2020 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua