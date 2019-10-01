Зеленский назначил своего уполномоченного по земельным вопросам

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Президент Владимир Зеленьский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным президента по земельным вопросам.

Соответствующий указ от 1 октября обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Лещенко Романа Николаевича уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в документе.

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Напомним:

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Экономическая правда