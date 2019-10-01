Все разделы
Укр / Рус

Зеленский назначил своего уполномоченного по земельным вопросам

Вторник, 1 октября 2019, 17:18
 
PRESIDENT.GOV.UA

Президент Владимир Зеленьский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным президента по земельным вопросам.

Соответствующий указ от 1 октября обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Лещенко Романа Николаевича уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в документе.

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Напомним:

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Зеленский агросектор

powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент издал указ о целях развития Украины до 2030 года 1 октября 2019, 10:48
"Не будет проблем на таможне и в налоговой": чем Зеленский в США заманивал бизнесменов 26 сентября 2019, 20:10
Станет ли Бюро финансовых расследований новой налоговой милицией? 24 сентября 2019, 16:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!