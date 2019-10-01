Зеленский назначил своего уполномоченного по земельным вопросам
Президент Владимир Зеленьский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным президента по земельным вопросам.
Соответствующий указ от 1 октября обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Лещенко Романа Николаевича уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в документе.
Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.
Напомним:
Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.
Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua