Правительство предлагает почти вдвое снизить рентную плату за добычу янтаря

Кабинет министров в своем законопроекте о легализации добычи янтаря предлагает снизить размер рентной платы за такую ​​деятельность с 25% до 15%.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Законопроектом предусмотрено внедрение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу.

"Более того, все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований, такие как горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя - ликвидированы", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, Кабмин предлагает выдавать лицензии на добычу янтаря с помощью аукционов.

Срок действия лицензии составит 5 лет. В рамках одной лицензии можно будет проводить разведку и добычу янтаря на участке площадью 10 гектаров.

"Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы направлять в пользу местных общин", - заявили в правительстве.

Экономическая правда