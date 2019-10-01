Кабмин уволил забракованных Нацбанком членов набсоветов госбанков

Кабинет министров прекратил полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, прекращены полномочия членов наблюдательного совета "Ощадбанка": Аджунера Шевки, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея, а также Торстена Пауля - члена набсовета "Укрэксимбанка".

"Решение принято в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" на основании несогласования вышеупомянутых членов наблюдательного совета государственных банков Национальным банком", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Отбор кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков осуществляли компании по подбору персонала отобранные на конкурсной основе, а финальное тестирование - комиссия, в состав которой вошли представители от Верховной Рады, президента, Кабмина.

Конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами на должности независимых членов, рассмотрела соответствующие документы кандидатов, обработала комментарии компании по подбору персонала, в том числе по деловой репутации и профессиональной пригодности для выполнения конкретного круга обязанностей в наблюдательном совете.

На основании этой работы были определены претенденты на назначение членами наблюдательного совета.

Решение комиссии относительно кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" было утверждено Кабинетом министров.

15 августа Национальный банк сообщил об отказе в согласовании на должность членов наблюдательного совета "Ощадбанка": Аджунера Шевки, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея, а также Торстена Пауля - члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка".

Экономическая правда