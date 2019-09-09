В Украине увеличилось автопроизводство

В августе на украинских заводах было собрано 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За прошлый месяц, по данным ассоциации, на Еврокаре собрали 553 машины, что треть больше, чем в августе 2018-го.

Выпуск коммерческих автомобилей увеличился с 1 шт до 34 (без учета АвтоКраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

В августе коммерческие автомобили производили Черкасский автобус и ЗАЗ, изготовив 26 шт и 8 шт соответственно.

Августовское производство автобусов, согласно данным Укравтопрома, выросло на 45% до 81 шт. Больше всего автобусов, как и в августе прошлого года, изготовил Черкасский автобус (35 шт). За ним расположились корпорация Богдан (19 автобусов), Черниговский автозавод (16 автобусов), Часовоярский завод (6 шт) и ЗАЗ (5 автобусов).

"Несмотря на ударный август, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года. Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 4230 ед. автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего, по данным ассоциации, с начала года в Украине было произведено 3619 легковых автомобиля (-7,5%), 80 коммерческих авто (-30%) и 531 автобус (+3%).

Напоминаем:

За 2018 год украинское автопроизводство упало на 23%.