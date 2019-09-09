Bolt работает над технологией беспилотных автомобилей

Компания Bolt инициировала научный проект по развитию технологии беспилотных автомобилей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что первые тестовые поездки состоятся в следующем году, а первые автомобили без водителя должны появиться в системе Bolt через 7 лет.

"Многие технологические компании занимаются разработкой беспилотных автомобилей, а мы взамен хотим выстроить технологию для беспилотных машин, основанную на программном обеспечении и уже существующих навигационных приложениях. Это предоставит прекрасную возможность использовать знания разработчиков Bolt о машинном обучении, картах и их оптимизации", - заявил руководитель по разработке продуктов Bolt Евгений Кабанов.

Основной целью компании является разработка технологий, которые помогут автомобилям достичь четвертого уровня автономности. Это означает, что в большинстве случаев нет необходимости во вмешательстве человека в управление средством передвижения за исключением "белых пятен" на картах или экстремальных погодных условий.

В ближайшие годы Bolt будет тестировать эти технологии в соответствующих районах города. Долгосрочная цель данного проекта - интегрировать беспилотные автомобили в транспортную платформу Bolt в 2026 году.

У Bolt - более 20 миллионов пользователей в более чем 30 странах мира, компания находится на третьем месте среди быстрорастущих компаний Европы по версии журнала "Financial Times".

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Экономическая правда