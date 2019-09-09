Стало известно, сколько стоит установка автомата для е-билета

Установка одного автомата для системы е-билет стоит 18 тысяч гривен, монтаж одного автомата может длиться 15 рабочих дней.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Согласно проведенному КП ГИВЦ тендеру, монтаж 600 автоматов для пополнения электронного билета стоит 10,8 млн гривен.

Компания-победитель "МКМ Сервис ЛТД" должна установить все автоматы до 26 декабря.

Монтаж одного автомата, согласно документам, может длиться 15 рабочих дней, не считая неограниченного времени на согласование заказчиком предпроектного решения и передачи автомата в монтаж.

По процедуре, заказчик направляет заявку на установку автомата.

Далее исполнитель имеет четыре дня на техосмотр и подготовку предпроектного решения. После согласования исполнитель в течение десяти дней выполняет подготовительные работы, транспортировку и подсоединяет автомат.

Напомним:

В июле сообщалось, что в Киеве весь наземный муниципальный транспорт подключили к автоматизированной системы оплаты проезда через e-билет.

Экономическая правда