Биткоинов на миллиард долларов перевели на неизвестный кошелек

Бот Whale Alert , отслеживающий все крупные сделки на рынке криптовалют, сообщил, что 94,5 тысяч биткойнов, что по нынешнему курсу составляет более 1 млрд долларов, было переведено на неизвестный кошелек.

Об этом пишет "Коммерсант".

Сумма была отправлена туда с 15 разных кошельков. После перевода этот кошелек занял четвертое место по объему суммы, которая на нем находится, и первое место, если не учитывать кошельки, связанные с криптовалютными биржами.

По мнению экспертов, этот перевод может быть попыткой какого-либо крупного игрока рынка криптовалют перевести деньги из биткойнов, что при такой сумме может привести к хаосу на рынке.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что эта трансакция может быть связана с криптовалютной платформой Bakkt, которая будет запущена уже в сентябре.

Однако не исключено и то, что это обычный перевод между кошельками.