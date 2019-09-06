Кабмин назначил заместителей министров финансов, развития экономики и цифровой трансформации
6 сентября Кабинет Министров назначил заместителей министра финансов и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации.
Об этом сообщается на правительственном портале.
В частности, своим решением правительство утвердило Геннадия Плиса (экс-первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации - ред.) в должности заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой.
"На этой должности он будет заниматься вопросами финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, а также вопросами местных бюджетов", - говорится на сайте Минфина.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.
Собственное назначение прокомментировал Тараса Качка на своей странице в Facebook.
"Моя миссия - улучшить условия доступа украинской продукции на внешние рынки, увеличить экспорт товаров с добавленной стоимостью, интегрировать украинских производителей в глобальные производственные цепи", - написал он.
Также эти назначения прокомментировал на своей странице в Facebook президент ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса. Он поздравил Милованова "с командой профессионалов, с которыми удастся вывести экономику страны на новый качественный уровень".
Также первого заместителя получил Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.
Напомним:
29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Оксану Макарову, которая занимала этот пост и в предыдущем правительстве.
4 сентября Кабинет министров переназначил Юрия Гелетей, Юрия Джигирей и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.
Экономическая правда
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