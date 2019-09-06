Украина с начала года увеличила экспорт мяса птицы на 28%

В январе-августе 2019 года Украина нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 28,4% - до 275,5 тысяч тонн, в денежном эквиваленте экспорт этой продукции вырос на 20,4% - до 401,8 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за восемь месяцев 2019 года сократился на 4,4% - до 82,2 тысяч тонн, в денежном эквиваленте - на 3,7%, до 32,9 миллионов долларов.

По данным ГФС, экспорт свинины по итогам января-августа текущего года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,4 тысяч тонн. Этой продукции поставили на сумму 3,1 млн долларов против 2,9 млн долларов за восемь месяцев 2018 года.

Импорт свинины в Украине за этот период вырос на 3,9% - до 16,33 тысяч тонн. В страну ввезли свинины на 31,1 млн долларов против 29,5 млн долларов в январе-августе 2018 года.

Экономическая правда