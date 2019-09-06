С начала года в Украине зарегистрировали почти 5 тысяч электромобилей

За 8 месяцев 2019 года в Украине поставили на учет 4791 электромобиль - это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что основную массу в этом количестве составили легковые автомобили - 4441 штук, остальные 350 штук - коммерческие авто.

"Если регистрация легковых автомобилей на электротяге по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили подскочил в 2,1 раза", - говорится в сообщении.

Большинство приобретенных украинцами электромобилей ранее уже были в употреблении.

За период с января по август 2019 года доля импортируемого секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка - 95%.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf - за восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

В топ-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, также вошли: Tesla Model S - 384 авто, BMW i3 - 243 авто, FIAT 500е - 207 авто, Volkswagen Е-Golf - 198 авто, Renault Zoe - 186 авто, Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 155 авто, Tesla Model X - 136 авто, Chevrolet Bolt - 126 авто, Jaguar I-Pace - 102 авто.

"В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал Renault Zoe Kangoo Z.E. - 323 регистрации с начала года", - отметили в Укравтопроме.

Напомним:

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тысячи новых легковых автомобилей – это на 12,5% больше по сравнению со спросом годом ранее, и лучший результат для внутреннего рынка за последние 19 месяцев.

Экономическая правда