Facebook запустил собственный сервис знакомств
Компания Facebook объявила о запуске в США собственного сервиса знакомств Facebook Dating, пользоваться им смогут пользователи Facebook старше 18 лет.
Об этом сообщается в блоге компании.
Отмечается, что сервис встроенный в основную программу соцсети, но предусматривает создание отдельного профиля. Он также интегрирован с Instagram и позволяет добавлять в свой профиль посты оттуда.
По умолчанию Facebook Dating не показывают пользователям профили тех, с кем они дружат на Facebook или в Instagram.
Это ограничение можно обойти с помощью функции Secret Crush, она дает пользователю возможность добавить симпатичных ему друзей из Facebook или Instagram в секретный список.
"Если кто-то из вашего списка включит вас в свой, Facebook Dating сообщит об этом", - говорится в сообщении.
Кроме США, сервис Facebook Dating пока доступен в 19 странах Северной и Южной Америки и Азии. В Европе сервис запустят до конца 2020 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua