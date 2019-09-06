"Кернел" инвестирует в порт "Черноморск" 3 миллиарда

"Администрация морских портов Украины" и аграрная группа "Кернел" подписали договор о взаимодействии, который предусматривает инвестиции агрогруппы в развитие инфраструктуры морского порта "Черноморск" в объеме более 3 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

До конца 2020 года в порту планируется провести дноуглубление возле четырех причалов и построить новый зерновой терминал, который обеспечит увеличение перевалки до 6 млн тонн.

"Договор между АМПУ и "Кернел" - это хороший пример государственно-частного партнерства и очередной шаг системного развития порта "Черноморск", которым занимается АМПУ", - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Реализация проекта будет способствовать улучшению условий для экспорта продукции украинских предприятий, увеличению судозаходов и созданию около 250 новых рабочих мест в порту "Черноморск", добавил Вецкаганс.

Генеральный директор "Кернел" Евгений Осипов заявил, что стратегическая цель компании к 2020 году - увеличить объем экспорта зерновых до 8,8 млн тонн за счет запуска нового терминала в "Черноморске".

Согласно документу, АМПУ до конца 2020 года должна выполнить реконструкцию операционной акватории первого ковша Сухого лимана (5 очередь строительства) до 15 м и обеспечить дноуглубление вдоль границы линии причалов №14-17, на которых оперируют терминалы компании "Кернел".

Глубины операционной акватории у причалов будут доведены до 14-15 м.

Объем инвестиций в проект государственно-частного партнерства со стороны АМПУ составит почти 230 млн грн.

Напоминаем:

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 560 тыс га, производственные мощности 2,5 млн тонн зерновых и масличных в год.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский - 39,93% акций.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Экономическая правда