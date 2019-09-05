В BlaBlacar назвали самые популярные летние маршруты украинцев

Сервис BlaBlacar назвал самые популярные карпулинговые маршруты, которыми пользовались украинцы летом 2019 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что самым оживленным направлением по Украине среди пользователей сервиса BlaBlaCar стал Киев-Чернигов.

"Интересно, что Одесса, которая в прошлом году возглавляла топ летних направлений, в 2019 году по количеству предложенных мест оказалась на втором месте списка", - отметили в компании.

В топ-5 популярных направлений также вошли: Киев - Одесса, Киев - Черкассы, Николаев - Одесса, Ивано-Франковск - Львов.

Также в BlaBlaCar отметили высокую активность по направлениям Луцк-Львов, Киев-Прилуки, Киев-Львов, Житомир-Киев, Львов-Червоноград.

Количество мест, предлагаемых автовладельцами, на платформе BlaBlaCar выросло на 25% по сравнению с 2018 годом, а самым активным летним месяцем для путешествий оказался август.

"Среди курортных регионов одним из самых популярных маршрутов стал Буковель. За три месяца лета украинцы предложили около 7000 мест в своих автомобилях, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Летом 2019 года украинцы ездили на BlaBlaCar в курортные города и поселки страны, среди которых были Бердянск (Запорожская обл.), Кирилловка (Запорожская обл.), Железный порт (Херсонская обл.), Затока (Одесская обл.), Южное (Одесская обл .)", - говорится в сообщении.