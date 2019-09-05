Комитет ВР рассматривает вопрос восстановления судоходства на реке Припять

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры на заседании 5 сентября рассматривает вопрос восстановления водного сообщения Днепр-Припять.

Об этом сообщил секретарь комитета Геннадий Вацак на своей странице в Facebook, передает "Интерфакс-Украина".

"За 14 лет ни одного сдвига в восстановлении водного сообщения Днепр-Припять. Несмотря на очевидные экономические и геополитические выгоды проекта Е-40, сдвигов ноль! Поднял данный вопрос на заседании комитета", - написал он.

Вацак отметил, что проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км. В реализации проекта примут участие Польша, Беларусь и Украина.

"По прогнозам, реализация этого проекта может увеличить на 10 млн тонн общий объем грузов, перевозимых по Днепру. Финансируется речной путь средствами Евросоюза, который готов выделить трем странам-участницам EUR12 млрд, из которых на долю Украины приходится EUR32 млн ", - добавил он.

Напомним:

Ранее руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс заявил, что восстановление судоходства на р.Припять позволит раскрыть транзитный потенциал Украины за счет развития речного транспортного коридора от Балтийского до Черного моря.

В мае-2019 по инициативе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, при поддержке ЕБРР компания Royal Haskoning DHV завершила обследование на территории Беларуси судоходных гидротехнических сооружений водного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр.

В ближайшее время рабочая группа с участием специалистов АМПУ, филиала "Дноуглубительный флот" АМПУ и Госгидрографии проведет аналогичную работу на украинском участке рек Припять и Днепр.