Глава НБУ рассказал, что поможет удешевить кредиты в Украине

Чтобы удешевить кредиты для бизнеса, а также ипотечные кредиты, в Украине необходима имплементация законов о защите прав кредиторов и проведение судебной реформы.

Об этом рассказал журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий 5 сентября.

Кроме того, по словам Смолия, для снижения кредитных ставок необходимы также качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений.

"В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования", - отметил глава Нацбанка.

Он добавил также, что "по стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры".

"Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить – ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне", - сказал глава НБУ.

Глава центробанка подчеркнул, что в комплексе имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и качественные реестры позволят снизить стоимость ресурсов для кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

Ответственными за это назначены премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, и глава НБУ Яков Смолий.

5 сентября Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых.

Согласно прогнозу НБУ, учетная ставка снизится до 8% в четвертом квартале 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до целевого уровня 5%.

Экономическая правда