Газ на зиму "про запас" приобрели уже более 7 тысяч украинских семей

С момента запуска 23 августа группой "Нафтогаз" нового продукта для бытовых потребителей "Газовый запас" его приобрели уже более 7,3 тысячи украинских семей.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн куб. м.

К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.

Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. Нафтогаз надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться преимуществами программы "Газовый запас".

Подробнее о программе читайте в статье: Купить газ по летней цене на зиму: все о новой услуге "Нафтогаза". Калькулятор

Напоминаем:

Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика.

Экономическая правда