Фонд Хомутынника инвестировал в производителя синтетического мяса

Фонд Cascade Investment Fund экс-народного депутата Виталия Хомутынника купил акции американского производителя синтетического мяса Beyond Meat 4 месяца назад во время проведения компанией IPO.

Об этом написал сам Хомутынник на своей странице в Facebook.

"Искусственное мясо - тренд последних лет в мире. Мои аналитики поверили в этот тренд и идею", – написал Хомутынник.

Хомутынник указал, что в настоящее время капитализация Beyond Meat находится в районе 10 млрд долларов при обороте всего лишь 150 млн долларов, однако не уточнил сумму своих вложений в компанию.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в настоящее время стоимость ее акций составляет 163,15 доллара за штуку, тогда как IPO в начале мая прошло по цене 25 долларов, и благодаря его проведению компания привлекла 240,63 млн долларов.

Выручка Beyond Meat во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,9 раза – до 67,25 млн долларов, а чистый убыток – на 27,7%, до 9,44 млн долларов.

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Напоминаем:

Хомутынник впервые стал народным депутатом в 2002 году, после чего неоднократно переизбирался.

Летом этого года баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока" под №11, однако партия не прошла проходной барьер.

По итогам выборов Хомутынник сообщил о завершении карьеры политика.

Экономическая правда