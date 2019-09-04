СБУ подозревает "Мотор Сич" в подготовке диверсии и поставке продукции в РФ
Источник: Радио Свобода
Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич".
Дословно в ответе СБУ на запрос: "Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования".
Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.
Напомним:
В июле Служба безопасности заявила, что прекратила незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала так называемую "ДНР".
Ранее СБУ раскрыла схему поставок наличных средств боевикам ДНР.
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