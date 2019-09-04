Укрпочта обвинила Пенсионный фонд в обмане пенсионеров

Укрпочта заявляет, что сотрудники Пенсионного фонда "сознательно обманывают пенсионеров" - обещают повышение пенсий, если люди будут получать их в банке и не переходить в Укрпочту.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрпочта неоднократно сталкивалась с фактами манипуляций и распространения ложной информации об услугах компании со стороны Пенсионного фонда.

В сети опубликован разговор работницы ПФУ с 72-летней пенсионеркой.

Представитель Пенсионного фонда говорит, что "средства, которые можно направить на выплату пенсий, мы будем тратить на выплату почте за доставку ...". И спрашивает у пенсионерки, которая жалуется на возраст и больные ноги и хочет получать пенсию дома от почтальона: "Вы хотите получать пенсии на таком уровне, или чтобы в декабре у Вас пенсия поднялась?", - говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что пенсионеров, которые нуждаются в помощи и имеют право получать пенсию дома, работники Пенсионного фонда "сознательно вводят в заблуждение, убеждают получать пенсию в банках, пятная при этом репутацию Укрпочты".

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский написал в Facebook, что компания требует от Пенсионного фонда "прекращение этой порочной практики" и публичного заявления с извинениями.

"Расходы Пенсионного фонда на себя любимых (зарплаты и тп) увеличились с 2,4 млрд гривен в 2016 до 4.4 млрд в 2018 - то есть на 2 млрд грн за 2 года

В то же время - затраты на услуги Укрпочты увеличились с 1,1 млрд в 2016 до 1,4 млрд в 2018. С другой стороны, отчисления ЕСВ Укрпочтой увеличилось с 0.55 млрд в 2016 до 1.03 млрд в 2018. То есть мы за это время перечислили на пенсионеров больше, чем получили. Поэтому если есть желание поискать деньги для пенсионеров или на оплату услуг почты, я могу подсказать, где", - написал он.

Экономическая правда