Законопроект о связи по паспортам кардинально переделают - министр

Законопроект №1083 "Об электронных коммуникаций", который предусматривал регистрацию мобильных абонентов и блокирование "серых" телефонов, кардинально переделают, а этих норм в нем не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Liga.net.

"Мы закон будем полностью переделывать, учитывая европейские практики. Он попал туда непонятным образом. По моей инициативе его отозвали", - сказал Федоров.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он подчеркнул, что норм относительно обязательной регистрации абонентов и блокирования "серых" телефонов по IMEI-коду в переработанном законопроекте не будет.

Напомним:

Депутаты от партии "Слуга народа" подали в Верховную Раду законопроект, предусматривающий с 2024 года нововведение - чтобы украинцы при покупке SIM-карты обязательно заключали договор с оператором и регистрировали телефон.

Позже народный депутат Федиенко отозвал законопроект с целью его доработки.