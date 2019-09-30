В правительстве планируют за 5 лет отремонтировать 24 тысячи километров дорог

Кабмин намерен за 5 лет отремонтировать 24 тысячи километров дорог общего пользования государственного значения.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады.

"За следующие 5 лет мы обеспечим приведения в приемлемое эксплуатационное состояние 24000 км дорог общего пользования государственного значения", - говорится в документе.

В правительстве также планируют начать строительство первых платных и концессионных дорог в Украине.

Для обеспечения комфортных, безопасных и быстрых путешествий по украинским дорогам Кабмин намерен ввести систему контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности.

Защита автодорог от разрушения будет обеспечиваться в том числе автоматическими средствами габаритно-весового контроля WIM (Weigh-in-Motion), которых планируется установить не менее 150.

Сейчас в Украине насчитывается 46,6 тыс км дорог государственного значения, которые находятся в ведении "Укравтодора".

Еще 123,1 тыс км автодорог местного значения перешли в сферу ответственности местной власти в рамках децентрализации с начала 2018 года.

Экономическая правда