В каких американских компаниях самая высокая зарплата - исследование

Эксперты американского карьерного агрегатора опубликовали рейтинг компаний с самыми большими зарплатами в 2019 году.

В перечень вошли компании, где средняя зарплата сотрудников превышает 130 000 долларов в год.

Рейтинг возглавила ИТ-компания Palo Alto Networks (средняя зарплата - 170,9 тысяч долларов).

На втором месте NVIDIA - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе, средняя зарплата - 170 000 долларов в год.

На третьем - соцсеть Twitter (средняя зарплата - 162 800 долларов в год).

Четвертое место - у компании Gilead Sciences (биофармацевтическая компания-разработчик лекарственных препаратов, средняя зарплата - 162,2 тысяч долларов в год).

Замыкает топ-5 корпорация Google (средняя зарплата - 161,2 тысяч долларов в год).

Если рассматривать рейтинг профессий, то лидируют представители сферы здравохранения: врач - 193,4 тысяч долларов, директор аптеки - 144 800 долларов, стоматолог - 142,5 тысяч долларов.

Экономическая правда