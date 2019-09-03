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США и Китай не смогли договориться о возобновлении торговых переговоров

Вторник, 3 сентября 2019, 19:15
 

Чиновники Китая и США затрудняются согласовать сроки запланированной встречи по торговле после того, как Вашингтон отклонил просьбу Пекина отложить пошлины, вступившие в силу.

Об этом говорят чиновники, знакомые с ходом обсуждений, передает Bloomberg.

Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа успокоить финансовые рынки и представить ситуацию так, будто переговорщики добились прогресса, две крупнейшие экономики мира пока не достигли договоренностей по базовым условиям возобновления диалога, и с обеих стороны наблюдается недоверие.

Дата визита китайских официальных лиц в столицу США еще не назначена, хотя это необязательно признак того, что встреча не состоится, сказали источники. Фьючерсы на акции США подешевели на этих новостях.

В ходе бесед за последнюю неделю сторонам не удалось достичь согласия как минимум по двум моментам - просьбе США обозначить ряд параметров для следующего раунда переговоров и призыву Китая отложить введение новых пошлин, сказали два источника. 

Пошлины вступили в силу 1 сентября, указывая, что США продолжают использовать стратегию, которая, судя по всему, имеет противоположный желаемому эффект, пишет издание.

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Китай США торговля

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