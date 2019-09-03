УЗ заказала в компании Ахметова стали на 100 миллионов

Победителем 29 тендеров на поставку металлопроката, которые проводил филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци", стало ООО "Метинвест-СМЦ", общая стоимость торгов - 103,4 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание Zалізниця без корупції.

ООО "Метинвест-СМЦ", которое входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова, разыграло закупку с ООО "МД Групп".

"Обе компании предлагали продукцию производства ОАО" МК "Азовсталь", ОАО "Мариупольский металлургический завод им. Ильича", ОАО "Днепропетровский МК" и ОАО "Запорожсталь".

Все эти предприятия связаны с металлургическим бизнесом олигарха Рината Ахметова", - говорится в сообщении.

Экономия в тендерах стала минимальной, поскольку оба участника предлагали продукцию совместных производителей.

"ООО "Метнивест-СМЦ" предложил цены значительно выше, чем те, по которым УЗ месяц назад закупила прокат у фирмы-прокладки ООО "Сота Украина".

Так, в конце июля ООО "Сота Украина" разыгрывала с тем же ООО "МД Групп" тендеры на поставку проката от меткомбинатов Рината Ахметова по цене 15 765 грн/т без НДС. А через месяц официальный представитель группы Ахметова - ООО "Метинвест-СМЦ" поднял цену до 16226 грн/т без НДС", - подчеркивает издание.

Отмечается, что на протяжении последних лет часть продукции от меткомбинатов Ахметова для УЗ поставляет ООО "Метинвест-СМЦ", а другую часть сомнительные фирмы-прокладки, такие как ООО "Сота Украина", ООО "Альфа-Металл-Компани", ООО "МД Групп" и другие.

В частности, ООО "Сота Украина" заключила с УЗ контракты на 1,35 млрд грн, ООО "Альфа-Металл-Компани" - на 350 млн грн.

"При этом ООО "Сота Украина" использовала адрес регистрации, по которой фактически находилась, но не арендовала там помещения. А ее записанные владельцы оказались в неведении о существовании такой компании", - говорится в сообщении.