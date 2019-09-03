В Одессе продали 27 гектаров земли в три раза дешевле рыночной цены

Агентство по розыску и менеджмента активов продало участок земли в Одессе площадью 27 гектаров за 350 тысяч долларов компании ООО "Пелучо".

Соответствующее соглашение было заключено 3 июля по результатам аукциона, отмечается на платформе торговой площадки ООО "СЕТАМ".

Продажа участка проходила тремя частями. Участок на гектар продали всего за 470 тысяч гривен, 12 гектаров - за 3,8 миллионов гривен, а самый большой кусок - 13 гектаров - продали за 4,5 миллионов грн.

Участок находится на пересечении проспекта Академика Глушко и Маршала Жукова, недалеко от ЖК "Радужный", который находится в Киевском районе Одессы.

Земельный участок находился под уголовным арестом и была передана в управление Агентству по розыску и менеджмента активов в апреле 2019 года, которое вскоре продало участок на аукционе частной компании.

Начиная с 2017 года, на этом участке ведется строительство торгового центра. Проект называется Les Vignes и включает в себя строительство гипермаркета Ашан, галерею магазинов и паркинг. Цена за первый этап проекта составила 50 млн долларов.

По данным опрошенных ЭП оценщиков земли, цена, по которой был продан участок, является в несколько раз ниже рыночной.

"Это смешная цена, даже под жилую застройку таких цен нет сейчас. Рыночная цена этого участка может быть 3-4 тысячи долларов за сотку, то есть от 800 тысяч до 1 млн долларов за 27 гектаров", - говорит глава одесского областного отделения Украинского общества оценщиков Вячеслав Кулик.

"Учитывая, что там строится несколько жилых комплексов, иметь ТРЦ там будет очень привлекательной инвестицией. Поэтому было бы значительно логичнее поставить максимальную цену, например, 40 миллионов, и опускать ее вниз, в зависимости от запроса покупателей по принципу голландского аукциона", - добавляет эксперт.

В свою очередь начальник отдела представительства в судах Украины Юридического управления АРМА Виталий Резник утверждает, что продажа участка была необходимой для сохранения ее экономической стоимости.

"АРМА имела полное право продать эти участки, а в таких условиях просто была обязана это сделать. Для осуществления мероприятий по управлению с целью сохранения их экономической стоимости", - говорится в ответе Резника на запрос ЭП.

"Это конкурс не для избранных. Любой мог зарегистрироваться на электронной площадке, оплатить гарантийный взнос и принять участие. Если кто-то считает, что мог за это заплатить эфемерные 100 млн гривен, пожалуйста, пусть бы платил", - отвечает на замечания по цены Резник.

На торгах участвовали две компании, которые подали заявку на участие с разницей во времени в 5 минут. Лоты выставили на продажу всего за 5 дней до начала аукциона.

"Срок экспозиции для таких объектов может быть и год, и два, и больше. За несколько дней у нас даже квартиры по рыночной стоимости не продаются, не говоря уже о 27 га под ТРЦ", - отмечает Кулик.

Однако, по словам начальника отдела юридического управления АРМА, агентство не имеет отношения к срокам экспозиции (демонстрации - ЭП) земельного участка.

"Срок экспозиции определяет реализатор (ГП "СЕТАМ" - ЭП), не АРМА. Это реализатор полностью свободен в своих действиях и его цель как можно быстрее продать", - объясняет Резник.

Участником, выигравшим торги, является компания ООО "Пелучо". Руководителем компании с марта текущего года значится Ирина Маринина, которая также владеет салоном красоты "Мастерская "Все для тебя".

Предыдущими руководителями компании ООО "Пелучо" были Виталий Овчар и Андрей Кутидзе.

Янина Корниенко, ЭП