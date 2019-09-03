Фискалы хотят взыскать с угольной госкомпании 109 миллионов долгов

Офис крупных налогоплательщиков через суд пытается взыскать 109,4 миллиона гривен задолженности с государственной Угольной компании Краснолиманская.

Соответствующее производство зарегистрировал Донецкий окружной админсуд 21 августа, сообщает Finbalance.

По данным ГФС, по состоянию на 25 марта 2019 года налоговый долг госкомпании составил 486,4 млн грн.

В мае этого года часть налогового долга с компании взыскали в принудительном порядке - тогда налоговая получила около 17 миллионов гривен.

В ходе судебного процесса Угольная компания Краснолиманская ссылалась на сложное финансово-экономическое положение и отсутствие денежных средств для уплаты суммы задолженности в полном объеме и просила отказать в исковых требованиях, отметив, что "принудительное взыскание задолженности приведет к невозможности выполнения долговых обязательств и прекращению деятельности предприятия".

Отметим, что Угольная компания Краснолиманская входит в перечень большой приватизации.