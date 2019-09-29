Минцифры за 5 лет хочет перевести 100% админуслуг в онлайн

Министерство цифровой трансформации планирует за 5 лет перевести все 100% административных услуг в онлайн.

Об этом во время мероприятия "Digital transformation of Ukraine" во Львове заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Наша цель на 5 лет - 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг - вообще без вмешательства чиновников. К концу года мы запустим примерно 20 сервисов", - сказал он.

"Один из приоритетов - сделать простое закрытие ФЛП и изменение КВЭД. Так как нынешняя процедура - абсурд", - подытожил замминистра.

Накануне в интервью Украинской правде Федоров рассказал, что необходимое для работы "государства в смартфоне" сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет.

Он также анонсировал старт предоставления госуслуг с использованием системы идентификации гражданина Smart-ID в декабре 2019 года, или январе 2020 года.

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Экономическая правда