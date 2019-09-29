Крупный производитель круп в Украине сменит юрисдикцию на польскую

Совет директоров группы компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей круп в Украине, одобрил решение изменить место регистрации с Кипра на Польшу.

Об этом компания сообщила на сайте Варшавской фондовой бирже, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, акционеры на внеочередном собрании 12 августа приняли данное решение.

Сейчас Cereal Planet проходит процесс регистрации в соответствующих органах Польши. В планах зарегистрировать в Варшаве холдинговую компанию группы под именем "Cereal Planet SA".

Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под ТМ "ОЛИМП" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 30 стран мира.

Cereal Planet, по ее данным, занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем производства - 4,5-5 тыс. тонн.

Собственниками ГК являются Анатолий и Александр Власенко (33,54% и 29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%).

Cereal Planet в январе-июне 2019 года получила чистую прибыль в размере 26 тысяч евро, что в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Выручка за указанный период снизилась на 4,4% - до 8,82 млн евро.

По итогам 2018 года Cereal Planet получила 162 тысяч евро чистой прибыли, что соответствует показателю за 2017 год, ее продажи выросли на 1,5% - до 18,9 млн евро.