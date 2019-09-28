Кабмин планирует отказаться от валютных ОВГЗ

Кабинет министров намерен перейти исключительно на гривневые заимствования на внутреннем рынке.

Об этом в пятницу заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в ходе Украинского Финансового Форума, передает FinClub.

"На текущий момент мы привлекли 194 млрд гривен, долларовые привлечения остались на уровне прошлого года. Мы не можем уменьшить размещения в долларах, потому что банкам некуда девать валюту", - сказал Буца.

"Мы уже отказались от размещения в евро. Наша цель – перейти исключительно на гривневые заимствования на внутреннем рынке", - заявил он.

Он отметил, что один из рисков Украины – большая доля валютных заимствований.

"Увеличивая долю гривневых заимствований при размещении ОВГЗ, мы существенно снижаем этот риск", - сказал Буца.

По состоянию на 31 июля доля гривневых заимствований составляла 38,8%. "После аукционов по размещению ОВГЗ в этом месяце доля уже, наверное, превысила 40%", - отметил он.