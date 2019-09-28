Цены на нефть закончили неделю снижением

Нефтяной рынок снизился по итогам пятницы на фоне признаков некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытии торгов составила 62,31 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,03 доллара (0,05%) - до 56,39 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость контракта опускалась до 54,75 доллара за баррель.

Таким образом, нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в сентябре, пишет Bloomberg.