В Минсоцполитики предлагают отменить привязку соцвыплат к прожиточному минимуму

Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает изменить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму в пользу системы абсолютных цифр, которые можно ежегодно корректировать в госбюджете.

Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сейчас к прожиточному минимуму привязаны более ста выплат, что негативно влияет на гибкость в планировании бюджета.

"Если на немножко поднять прожиточный минимум, то это сразу срывает бюджет, потому что все к нему привязано. Мы стали совершенно оторванными от той цели, которую должен выполнять прожиточный минимум", - комментирует Соколовская.

"Мы хотим отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы более гибко можно было двигаться по программам. Например, у нас есть программа помощи малообеспеченным семьям, и если бы мы в этой программе оставили прожиточный минимум как таковой, то в рамках этой программы поднимать прожиточный минимум проще, чем поднимать его полностью по всей системе", - подчеркнула министр.

Соколовская сделала акцент на необходимости в гибкости системы, и отметила преимущество установления выплат в абсолютных, не привязанных к прожиточному минимуму цифрах.

"Законом о госбюджете мы каждый год можем устанавливать конкретные приоритеты, которые мы сейчас поддерживаем, в абсолютных цифрах. Например, ежегодно можно определять, что такая-то помощь составит 1 тыс грн, а в следующем году, через несколько лет, когда мы выйдем из проблемы, которую мы решаем этой помощью, это может меняться. Система должна быть гибкой и соответствовать потребностям, которые есть в конкретный момент ", - подчеркнула министр социальной политики.

Напомним также, что Соколовская подтвердила невозможность введения накопительной пенсионной системы в ближайшее время.