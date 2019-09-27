У Жеваго рассказали, почему он не пришел в ГБР за повесткой

Константин Жеваго не смог прибыть в Государственное бюро расследований в связи с прохождением лечебных мероприятий за рубежом, что является уважительной причиной, предусмотренной статьей 138 Уголовно-процессуального кодекса.

Об этом сообщила пресс-служба Жеваго Экономической правде.

"Константину Жеваго не был известен процессуальный статус в уголовном производстве, по поводу которого он вызывается в ГБР, не была предоставлена ​​информация является ли он стороной или иным участником данного уголовного производства, никогда не вызывался, не давал объяснения и не допрашивался в нем, даже в качестве свидетеля", - заявили в пресс-службе.

"Таким образом нарушаются требования статей 135 и 137 Уголовно-процессуального кодекса о порядке вызова в уголовном производстве и его содержания", - добавили у олигараха.

По мнению пресс-службы, происходит публичное распространение "недостоверной информации" о Жеваго.

"Такие действия не только нарушают его права и законные интересы как гражданина Украины, но и наносят прямые репутационный и экономический ущерб бизнесу, где Жеваго является акционером и к которому он имеет отношение и, как следствие, подрывают международный авторитет и экономику нашего государства, а также ставят под угрозу дальнейшую реализацию крупных инвестиционных проектов в Украине", - сообщили в пресс-службе.

Напоминаем:

Госбюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит".

В августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

На причастность к преступлению также проверяли народного депутата.

Заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко тогда сообщила, что материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.

О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Экономическая правда